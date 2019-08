Amigos de Príncipe Harry desaprovam demonstrações de afeto de Meghan Markle

As demonstrações de afeto entre Meghan e Harry estão a gerar problemas na vida social do casal e há amigos dos duques de Sussex que já evitam convidar o casal para jantares e eventos formais.

A história é revelada pela imprensa britânica, que diz que a ex-atriz norte-americana considera as regras de etiqueta britânicas "exclusivas" e "tradicionais".

De acordo com o Mail on Sunday, o casal faz questão de se sentar sempre lado a lado aos jantares, mesmo que o anfitrião da festa os tenha colocado separados para alcançar uma mesa equilibrada.

Além disso, adianta a mesma fonte, caso fiquem sentados lado a lado, ditam as regras que os casais não troquem carinhos. E, garantem, mais do que uma vez Meghan teve demonstrações de carinho públicas, considerada pelos amigos próximos do marido como um "jeito americano" de ser e estar.

O The Sun avança ainda que, no mês passado, Meghan também foi muito criticada por ir de calças de ganga assistir ao jogo da amiga Serena Williams no torneio de Wimbledon. Uma escolha de roupa que não permitia que fosse convidada para assistir à partida desde a chamada Royal Box, cujos 74 lugares estão reservados a um grupo muito restrito de pessoas.