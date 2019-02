Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigos salvam toninha ao verem-na chorar em mercado

Mamífero em vias de extinção estava vivo à espera de ser vendido para consumo alimentar.

Uma toninha-comum, um mamífero aquático um tanto semelhante ao golfinho, foi resgatada de um mercado chinês, onde se encontrava à venda para fins alimentares.



Cheng Mingyue e Cheng Jianzhuang estavam a passar no local quando se depararam com o animal, que de acordo com os mesmos, se encontrava em lágrimas. Comovidos com a situação, os clientes pagaram cerca de 190 euros pelo animal, para mais tarde o devolverem ao mar.



Os dois amigos levaram então a toninha para uma praia e mergulharam-na em águas um pouco mais profundas. Permanceram junto do animal durante cerca de duas horas, até que este deixou de ser visto.







As toninhas-comum são uma espécie em vias de extinção que habitam nas águas frias do hemisfério norte. Na Europa, podem ser avistadas junto às costas espanholas, britânicas e francesas, com algumas passagens por Portugal.



O caso ocorrido em Xuwen, no sul da China, está a ser investigado, uma vez que é proibida a captura e posterior venda de animais em vias de extinção.