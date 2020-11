Amnistia acusa Bélgica de violação de direitos dos idosos em lares durante pandemia da Covid-19

A Amnistia Internacional (AI) denunciou esta segunda-feira o "abandono" pelas autoridades belgas de milhares de idosos que morreram em lares e residências assistidas durante a pandemia de covid-19, o que classificou como "violação dos direitos humanos".

Num relatório esta segunda-feira divulgado, a organização não-governamental (ONG) constatou que, entre março e outubro, 61,3% (6.467) de todas as mortes pela doença ocorridas no país foram de pessoas residentes em lares e residências assistidas.

A AI concluiu que "a Bélgica não cumpriu as suas obrigações em matéria de direitos humanos, com graves consequências para muitos dos seus residentes [em lares]. Muitos receberam cuidados de saúde abaixo das normas e alguns idosos provavelmente morreram prematuramente em resultado disso", pode ler-se no relatório intitulado "As casas de repouso da Bélgica no ângulo morto da covid-19".