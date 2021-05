Amnistia Internacional pede à UE que apoie embargo de armas a Israel e palestinianos

O apoio a um embargo de armas a Israel e a grupos armados palestinianos é uma das sugestões da Amnistia Internacional à União Europeia e aos seus Estados membros para tentar acabar com a violência na região.

Antes da reunião extraordinária dos chefes da diplomacia da UE sobre o assunto, que se realiza esta terça-feira, a Amnistia Internacional (AI) divulgou um texto com recomendações, instando "a UE e seus Estados membros a intervir para encerrar o ciclo de impunidade e violações em Israel e nos Territórios Palestinos Ocupados".

Preocupada com o "aumento de violência", que causou a morte de cerca de 200 palestinianos e 10 israelitas numa semana, além de centenas de feridos e a destruição de edifícios, a AI pede ao bloco europeu para "apoiar um embargo de armas abrangente do Conselho de Segurança da ONU a Israel, Hamas e outros grupos armados palestinianos" visando evitar mais "violações graves do direito internacional humanitário e dos direitos humanos pelas partes no conflito".