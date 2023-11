Amnistia para independentistas catalães sem acordo

As negociações entre o PSOE e Juntos pela Catalunha (Junts) com vista a um acordo para a amnistia dos independentistas estavam praticamente concluídas, mas a reunião final, prevista para esta quinta-feira, foi adiada por "discrepâncias" quanto à versão final do texto.O Junts alega que os socialistas tentaram introduzir mudanças em questões legais que consideram fundamentais. Ficou acordada a realização de um novo encontro.O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, precisa dos votos do Junts para formar novo governo, na sequência das eleições de julho. Já disse estar disposto a amnistiar os independentistas, mas ainda não há acordo.