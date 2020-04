Amor a preto e branco: a fotografia inédita do Príncipe Carlos com o neto em dia de aniversário

Para muitos, a figura dos avós é essencial no crescimento e na vida diária. E nem a realeza escapa a este amor.



Hoje é dia de festa na Família Real britânica. O príncipe Louis, o filho mais novo do Príncipe William e de Kate Middleton, celebra o seu segundo aniversário.





A very Happy Birthday to Prince Louis, who turns two today.



The young Prince enjoys a hug from his Grandfather, The Prince of Wales. pic.twitter.com/olLLGASxX8 — Clarence House (@ClarenceHouse) April 23, 2020

Mas foi com uma fotografia com o avô, o príncipe Carlos, que a Clarence House decidiu marcar a data com uma fotografia muito especial, publicada na conta do Twitter.Numa imagem a preto e branco surge o Príncipe de Gales a sorrir, enquanto segura Louis junto ao peito. O pequeno príncipe envolve os braços carinhosamente à volta do pescoço do avô.A acompanhar a foto publicada na rede social Twitter, um pequeno texto deseja um feliz aniversário a Louis, e revela que o jovem príncipe gosta de um abraço do avô Carlos.

Desconhece-se a origem da fotografia, mas a imagem parece ter sido registada num momento mais informal da família, uma vez que o Príncipe Carlos surge de manga curta, aparentemente num jardim.

A fotografia ocupa um lugar de destaque entre uma coleção de fotos da família na sala de visitas de Birkhall, a casa do Príncipe de Gales na propriedade Balmoral da rainha.