Amor em tempos de pandemia: Casal celebra 50 anos de casamento separado por cortina de plástico. Veja as imagens

Há imagens que valem mesmo mais que mil palavras e o beijo de Walter e Marlene, separados por uma cortina de plástico, no dia em que comemoram 50 anos de casamento é prova disso mesmo.Walter, de 75 anos, está hospitalizado no Hospital Placi de Niterói, no Brasil, após ter sofrido um AVC. Fez a semana passada 50 anos de união com a mulher Marlene, mas as restrições a que a pandemia obriga impossibilitavam uma celebração entre ambos e foi aí que a equipa de psicologia do hospital entrou em ação.Durante uma hora, Walter pôde abraçar e beijar a mulher em segurança graças a uma cortina de plástico que os separava. O hospital chamou esta iniciativa de "A hora do abraço", um projeto que permite unir famílias em segurança nestes tempos incertos.Esta iniciativa - que surgiu em outubro - requer agendamento por parte das famílias para que o hospital possa preparar tudo de forma a garantir a segurança mas diminuir o distanciamento afetivo.