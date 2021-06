Análise ao sangue deteta mais de 50 tipos de cancro em fase inicial

Uma análise ao sangue que deteta mais de 50 tipos de cancro mesmo antes de algum sintoma da doença tem precisão suficiente para ser usada como rastreio, de acordo com cientistas.Este método vai ser usado como teste-piloto em Inglaterra, no outono, e foi criado para pessoas com um alto risco da doença, com mais de 50 anos.A análise consegue identificar vários tipos de cancro que são dificilmente diagnosticados na fase inicial, como é o caso do cancro na cabeça, nos ovários, no pâncreas e linfomas ou leucemias.O teste, desenvolvido pela empresa americana Grail, procura alterações químicas em fragmentos do código genético (ADN), causadas pela doença, que acabam na corrente sanguínea.O último estudo revelou que o teste tem um nível de precisão altíssimo. Os cientistas analisaram o desempenho da análise sanguínea em 2823 pessoas com a doença e 1254 pessoas saudáveis.O método dentificou corretamente quando o cancro estava presente em 51,5% dos casos, em todas as fases da doença, e detetou incorretamente a doença em apenas 0,5% dos casos.