Analista alerta para risco de quase 110 mil mortos com coronavírus no Brasil até agosto

Com a curva de infeção por covid-19 ainda em ascensão e o regresso do contacto social estimulado pela reabertura económica em muitas cidades do Brasil, o país poderá registar perto de 110 mil mortes até no início de agosto.

A projeção é feita por Domingos Alves, especialista em modelagem computacional e porta-voz de um grupo de cientistas das Universidades de São Paulo (USP), que recolhem e monitorizam dados sobre a pandemia e disponibilizam estas informações num site denominado Covid-19 Brasil.

"Nós fazemos várias projeções sobre casos, óbitos e novas infeções e o nosso portal aponta é que o número de casos e o número de óbitos vai crescer nas próximas semanas. Isto difere do que o Governo Federal vem trazendo a público ao dizer que a nossa curva está achatando", disse Alves.