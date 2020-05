Analista diz que 'impeachment' de Bolsonaro é possível se militares cumprirem a lei

A professora Daniela Campelo, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV/EBAPE) considera que existem hoje condições políticas no Brasil para a destituição ('impeachment') do Presidente, se as Forças Armadas se mantiverem fiéis à lei.

"Se as Forças Armadas se mantiverem no lugar que sempre deveriam ter ocupado", de "Forças Armadas e não de Governo, e que não se envolvam na política de Bolsonaro, a gente vai ter possivelmente um 'impeachment'", e a seguir "virá um governo provisório", chefiado pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou a professora universitária brasileira e analista de política económica.

O 'impeachment' é um processo político e criminal instaurado por denúncia no Congresso para que se apure a responsabilidade de Presidente da República, governador, prefeito, ministro do Supremo Tribunal ou de qualquer outra figura com responsabilidades, por grave delito ou má conduta no exercício de suas funções, cabendo ao Senado aplicar ao infrator a pena de destituição do cargo.