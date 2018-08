Analistas chineses consideram que China triunfará na guerra comercial com os EUA

Autoridades do país não têm cedido à pressão de Washington.

Por Lusa | 06:59

A China deverá sair vencedora das disputas comerciais com os Estados Unidos, afirmaram na terça-feira analistas do Governo chinês, ilustrando a confiança entre as autoridades do país, que não têm cedido à pressão de Washington.

Apesar de os EUA estarem, aparentemente, numa posição de vantagem para impor taxas alfandegárias, devido a um défice de 375,2 mil milhões de dólares (quase 321 mil milhões de euros) no comércio com o país, Pequim "deverá vencer no final", segundo os analistas da unidade de investigação Centro da China para o Intercâmbio Económico Internacional, que é financiada pelo Governo chinês.

"Os EUA não podem competir com o poder da China", porque a economia chinesa é "resiliente" e controla "totalmente" o sistema de produção industrial, afirmou Wei Jianguo, antigo vice-ministro chinês do Comércio, num fórum em Pequim, citado pela imprensa local.