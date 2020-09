Ancara prolonga prospeções no Mediterrâneo oriental apesar das pressões

A Turquia anunciou o prolongamento das prospeções de gás numa zona do Mediterrâneo oriental reivindicada pela Grécia e voltou a assegurar pretender um diálogo com Atenas destinado a promover uma justa partilha de recursos na região.

As atividades do navio sísmico Oruç Reis, acompanhadas por dois navios de apoio logístico, foram prolongadas até 12 de setembro, anunciou na noite de segunda-feira a marinha turca, apesar dos apelos internacionais para reduzir as tensões com a Grécia.

O envio inicial do Oruç Reis para sul da ilha grega de Kastellorizo em 10 de agosto suscitou fortes protestos de Atenas e desencadeou uma escalada das tensões entre os dois países.

O prolongamento da missão surge num contexto de agravamento da crise na região e assinalado pela multiplicação de demonstrações de força. Na semana passada, a Turquia e a Grécia promoveram manobras navais rivais.

Hoje, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, voltou a criticar, mas sem designar, os países que acusa de pretenderem privar a Turquia da sua justa parte dos recursos de gás, na sequência da deteção de importantes jazidas.

"As tentativas destinadas a controlar as riquezas do Mediterrâneo, que pertencem a todos os países ribeirinhos, são um exemplo de neocolonialismo", declarou o chefe de Estado turco durante um discurso em Ancara.

E num sinal sobre a perspetiva de prolongamento da atual crise, Erdogan declarou na segunda-feira que o Oruç Reis iria "prosseguir as suas atividades com determinação".

"Se Deus o permitir, esperamos receber em breve boas notícias do Mediterrâneo, como aconteceu no mar Negro", afirmou, numa referência à recente descoberta pela Turquia de uma importante jazida de gás natural no mar Negro.

Num aparente gesto de apaziguamento, o ministro turco dos Negócios Estrangeiros referiu hoje que o seu país pretende manter um diálogo com a Grécia que permita uma justa partilha dos recursos do Mediterrâneo oriental.

Numa conferência de imprensa com o seu homólogo argelino, Mevlut Çavusoglu acusou a Grécia de "atos provocatórios" na região com o apoio da União Europeia, que ameaçou aplicar sanções a Ancara.

"Somos favoráveis a uma solução conjunta que envolva negociações em redor de uma mesa com a presença de todas as partes no Mediterrâneo oriental, e para que todos beneficiem dos recursos do Mediterrâneo oriental de uma forma justa ou de uma partilha [dos recursos] equitativa", disse Çavusoglu.

A Turquia e a Grécia, dois países membros da NATO e com relações historicamente tensas, disputam a partilha das imensas reservas de gás descobertas nos últimos anos no Mediterrâneo oriental.

Atenas argumenta que lhe pertence o direito de explorar os recursos naturais em redor das suas ilhas situadas nas proximidades das costas turcas. Ancara recusa, ao considerar que privaria o país de dezenas de milhares de quilómetros quadrados de mar.

Neste contexto, o caso da pequena ilha grega de Kastellorizo, situada dois quilómetros ao largo da costa turca, tem suscitado particulares protestos por Ancara, que rejeita as reivindicações de Atenas de que as águas onde promove as prospeções são parte da plataforma continental grega.

"A Grécia reivindica uma plataforma continental de 40.000 km2 para esta ilha de 10 km2 (...) Tenta aprisionar a Turquia numa zona estreita. Isso, naturalmente, é inaceitável para nós", argumentou Çavusoglu.

"Tentar encerrar a Turquia no interior das suas costas no meio de uma ilha de 10 km2 é uma injustiça", repetiu ainda hoje Erdogan.

Na segunda-feira, o Governo grego considerou que a ameaça de sanções dos seus parceiros da União Europeia poderá persuadir a Turquia a terminar com as suas prospeções marítimas.

O porta-voz do Governo, Stelios Petsas, considerou que a ameaça de sanções fornece à Turquia uma "estratégia de saída" face à crise.

"Acima de tudo, é do interesse da Turquia, confrontada com uma economia abalada e com tantas frentes abertas, que entenda que de momento a Europa está a oferecer uma saída... [permitindo] uma resolução pacífica dos nossos diferendos para definir as zonas marítimas entre os dois países", disse Petsas.