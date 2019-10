Um adolescente incapacitado, que se desloca em cadeira de rodas, criou um perfil no Tinder e no seu perfil escreveu uma frase polémica. A aplicação para encontros românticos censurou a biografia do jovem por ser de "conteúdo sexual" mas os seus seguidores no Twitter classificaram a brincadeira como "genial".

Niall Taylor, um jovem de Sunderland, Inglaterra, sofre de distrofia muscular congénita e está confinado a uma cadeira de rodas.

Ao criar o seu perfil no Tinder - aplicação de localização de pessoas para encontros românticos online, localizando as pessoas geograficamente próximas – demonstrou o seu sentido de humor. "Ando numa cadeira de rodas o dia todo, mas vou acompanhar-te a noite toda", escreveu Taylor na biografia, acrescentando um emoji a piscar o olho.

Embora a aplicação tenha uma reputação de facilitar relacionamentos mais casuais, a frase inscrita na biografia do adolescente foi removida e este partilhou no Twitter uma captura de ecrã da mensagem que recebeu quando a frase foi censurada.

"Parece que os meus dias no Tinder acabaram", disse Niall na publicação.

Mais de 18000 pessoas puseram 'gosto' na publicação que se encheu de comentários maioritariamente a elogiar o sentido de humor do jovem e a recriminar a censura da aplicação.

De acordo com as diretrizes do Tinder, os usuários devem manter seus perfis "elegantes e adequados ao consumo público".