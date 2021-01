André Ventura apelidado de "Trump português" na imprensa internacional

A imprensa internacional deu esta segunda-feira destaque à reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa mas sem deixar de lado a ascensão da extrema direita em Portugal.O jornal francês Le Parisien apelida André Ventura de "Trump português" e destaca o crescimento do líder do Chega num país onde, até agora, a extrema-direita parecia ser apenas uma miragem.O mesmo jornal classifica ainda Ventura de "hábil e ambicioso provocador" que "quase alcançou o seu objetivo" que era superar a socialista Ana Gomes chutando-a para segundo lugar.Já Marcelo é o "conservador moderado" que foi "facilmente reeleito".Os franceses não são os únicos a estabelecer uma ligação entre Ventura e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.Também os espanhóis fazem comparações. O El País descreve que a estratégia de de comunicação do Chega "lembra a do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ventura é despachado em explosões que mais tarde qualifica, descarta ou contradiz diretamente".O mesmo jornal recorda ainda quando Ventura disse que "o que aconteceu a George Floyd não foi racismo", no Twitter em junho passado, referindo-se à morte de um afroamericano sufocado por um oficial em Minneapolis, EUA., no domingo à noite, de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República, em pleno confinamento devido à pandemia de covid-19.

O espanhol El Mundo destaca que os portugueses foram às urnas numa altura em que se registam os maiores números de casos de infeções diários e mortes devido à pandemia de covid-19 e descreve como decorreram as eleições com as novas regras sanitárias.

O jornal publica também um perfil de Marcelo Rebelo de Sousa, descrevendo o Presidente português como um "líder popular 'low cost'" e um "homem que faz tudo", que conhece as engrenagens do Estado por ter ajudado a construi-lo.