Andrew Tate, influenciador digital britânico intitulado de "rei da masculinidade tóxica", foi banido do Facebook e do Instagram depois de protestos de várias organizações feministas.





A Meta, dona das redes sociais, referiu que o homem, de 35 anos, antigo kickboxer e ex-concorrente do ‘Big Brother’ no Reino Unido, violou as políticas sobre organizações e pessoas perigosas. Em causa está o seu discurso de ódio contra as mulheres: alega que estas são propriedade dos homens e que devem remeter-se a ficar em casa.