A chanceler alemã Angela Merkhel apelou este domingo ao diálogo com os talibãs, que devem anunciar o novo governo no Afeganistão, a fim de continuarem as evacuações de Cabul.

"Devemos todos dialogar com os talibãs sobre como podemos retirar do país as pessoas que trabalharam para a Alemanha e trazê-las para um lugar seguro", precisou a chanceler, numa conferência de imprensa.