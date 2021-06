Angela Merkel criticou esta terça-feira a falta de regras comuns no que toca a viagens na União Europeia (UE), dando como exemplo da falta de coordenação o aumento dos contágios em Portugal.A chanceler alemã criticou as autoridades portuguesas por terem aberto a porta a turistas ingleses e, com isso, permitirem a entrada da variante Delta no País. Situação que, na sua opinião, “podia ter sido evitada” com a restrição das entradas em Portugal. Merkel lamentou que a UE não seja capaz “de alcançar um comportamento uniforme” entre os Estados-membros, nas restrições de viagens.No Barómetrode junho, da Intercampus, dois terços dos portugueses defendem que a final da Champions, no Porto, foi negativa, e 53,8% dizem que o jogo deu uma má imagem do País no estrangeiro.