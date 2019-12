Angela Merkel considerada a mulher mais poderosa do mundo

A chanceler alemã, Angela Merkel, foi considerada pela revista Forbes a mulher mais poderosa do Mundo pela nona vez. A revista incluiu ainda na lista de mulheres mais poderosas a ativista sueca Greta Thunberg.

Neste 'ranking' das mulheres mais poderosas do mundo podemos encontrar empresárias, políticas e gestoras. No segundo lugar do pódio está Christine Lagarde, a atual presidente do Banco Central Europeu, que roubou o lugar a Theresa May. A antiga primeira-ministra do Reino Unido perdeu o segundo lugar depois de abandonar o cargo.

Com a medalha de bronze encontramos Nancy Pelosi, speaker da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, e logo atrás, na quarta posição, está Ursula von der Leyen, a nova presidente da Comissão Europeia.



Distinguida esta quinta-feira pela revista Time como a personalidade do ano, Greta Thunberg não ficou de fora da lista da Forbes e ocupa a 100.º posição.