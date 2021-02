Angela Merkel diz que Alemanha não agiu com rapidez suficiente para evitar segunda vaga da pandemia

A chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu esta quinta-feira que a Alemanha não agiu com rapidez suficiente no outono passado para evitar uma segunda vaga de infeções do SARS-CoV-2 no país.

"Não encerrámos a vida pública cedo o suficiente ou sistematicamente perante sinais de uma segunda vaga e advertências de vários cientistas", disse Merkel aos legisladores alemães.

Merkel e os governadores dos 16 Estados da Alemanha concordaram na quarta-feira em estender o atual confinamento, que expiraria no domingo, até pelo menos 07 de março.