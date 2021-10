Angela Merkel recebe ovação de pé na despedida do Conselho Europeu

A chanceler alemã Angela Merkel recebeu esta sexta-feira uma ovação de pé por parte do Conselho Europeu.Recorde-se que Angela Merkel está de saída do cargo, tendo sido esta a sua última participação no Conselho.

Uma reunião da UE "sem Ângela é como Roma sem o Vaticano ou Paris sem a Torre Eiffel", afirmou o chefe do Conselho Europeu, Charles Michel.



Merkel foi aplaudida por 26 homólogos naquele que foi o seu 107.º Conselho.



Vários participantes deixaram palavras de despedida à chanceler alemã. O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, classificou Merkel como uma "máquina de concessões" durante as negociações da União Europeia. "A Europa vai sentir falta dela", afirmou.



"É alguém que durante 16 anos deixou a sua marca na Europa, ajudando todos nós 27 a tomar as decisões certas com muita humanidade em momentos que eram difíceis", afirmou o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, citado pela France24.