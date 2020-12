Há histórias que são uma verdadeira inspiração, como é o caso da vida de Angelina Friedman, de 102 anos.



A residente do Centro de enfermagem e Terapia Reconstrutiva de North Westchester, em Nova Iorque, nos EUA, sobreviveu à gripe espanhola de 1918 quando era ainda bebé. Mas a vida ainda lhe reservava várias surpresas: depois de derrotar um cancro, Friedman, a última sobrevivente de 11 filhos, viria a ser infetada com o novo coronavírus.



Segundo a WPIX, a idosa testou positivo à Covid-19 pela primeira vez em março passado, quando se encontrava internada no hospital. Após febres constantes, Angelina recuperou finalmente da doença no final do mês de abril.



Mas o vírus voltaria em força. A idosa voltou a testar positivo em outubro passado. "Tinha sintomas - febre, tosse seca", revelou a filha, Merola, ao jornal. No entanto, a 17 de novembro, Friedman voltou a testar negativo à doença.



"Não é a sobrevivente mais velha do coronavírus, mas deverá ser a mais velha a sobreviver ao vírus duas vezes", relembrou Merola.