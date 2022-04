Angelina Jolie está de visita a Lviv durante a guerra na Ucrânia

Angelina Jolie, de 46 anos, foi vista este sábado num café na cidade de Lviv, na Ucrânia, tendo também visitado a estação ferroviária local e falado com vários refugiados que estão a sair do país.

O momento da entrada de Jolie num café ficou captado num vídeo, que foi divulgado por Maya Pidhorodetska, uma mulher ucraniana, na rede social Facebook. "A Ucrânia é simplesmente apoiada por todo o mundo", escreveu Pidhorodetska.

?? Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

A atriz norte-americana foi abordada por vários fãs e distribuiu autógrafos, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.





Pokrovsk, na região de Donetsk. A visita da atriz enquadra-se na sua missão enquanto enviada especial do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados.

Actress and filmmaker Angelina Jolie visits the central railway station in Lviv to welcome the internally displaced Ukrainians arriving on an evacuation train from Pokrovsk, a city in Donetsk Oblast, on April 30. Jolie is a special envoy of UNHCR.



Photo: Ukrainian Railways. pic.twitter.com/KNmnKyYur8