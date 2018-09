Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Angola confirma visita de João Lourenço a Portugal

O ministro das Relações Exteriores de Angola anunciou o presidente angolano visitará Portugal a 23 e 24 de novembro.

13:41

O ministro das Relações Exteriores de Angola anunciou esta segunda-feira oficialmente, em Luanda, que o presidente angolano, João Lourenço, visitará Portugal a 23 e 24 de novembro.



Manuel Augusto falava hoje à imprensa à margem do VII Conselho Consultivo do Ministério das Relações Exteriores, que decorre até terça-feira, sob o lema "As Oportunidades e Desafios no Futuro".



"Está confirmadíssima para 23 e 24 de Novembro", referiu Manuel Augusto.