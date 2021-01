Angola reforça ligações a Portugal, África do Sul e Brasil até 23 de janeiro

Angola vai reforçar as ligações a Portugal, África do Sul e Brasil até ao dia 23 de janeiro. O anúncio da TAAG surge depois do ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, ter anunciado a suspensão dos voos de ligação aos três países a partir da 00h00 de 24 de janeiro.O reforço das ligações até ao próximo dia 23 de janeiro contará com os seguintes voos:

Dia 19JAN21- (Terça-Feira)

DT579 LUANDA /CAPE TOWN – 09:00/14:00

DT580 CAPE TOWN / LUANDA – 17:05/20:05

DT7577 LUANDA / JOHANNESBURG – 10:00/14:20

DT7578 JOHANNESBURG / LUANDA – 16:35/19:05

DT652 LUANDA /LISBOA – 12:30/19:00 INTRODUZIDO*





Dia 20JAN21 - (Quarta-feira)

DT651 LISBOA /LUANDA – 09:00/17:30

DT747 LUANDA /SÃO PAULO – 14:00/18:25 INTRODUZIDO*

DT748 SÃO PAULO /LUANDA – 21:45/10:00 +1





Dia 21JAN21- (Quinta-Feira)

DT577 LUANDA / JOHANNESBURG – 10:00/14:20

DT578 JOHANNESBURG / LUANDA – 16:35/19:05

DT652 LUANDA /LISBOA – 12:30/19:00 INTRODUZIDO*





Dia 22JAN21 - (Sexta-feira)

DT577 LUANDA / JOHANNESBURG – 10:00/14:20

DT578 JOHANNESBURG / LUANDA – 16:35/19:05

DT651 LISBOA /LUANDA – 09:00/17:30





Dia 23JAN21- (Sábado)

DT579 LUANDA /CAPE TOWN – 09:00/14:00

DT580 CAPE TOWN / LUANDA – 17:05/20:05

DT577 LUANDA / JOHANNESBURG – 10:00/14:20

DT578 JOHANNESBURG / LUANDA – 16:35/19:05



A suspensão temporária dos voos decorre da necessidade de controlar a propagação da pandemia de covid-19, em particular das novas estirpes do vírus SARS-CoV-2, causador da doença.