Angola vai gastar 335 milhões de euros em 16 obras no setor da saúde

Valor insere-se num despacho presidencial de final de setembro.

Por Lusa | 09:02

O Governo angolano desbloqueou mais de 115 mil milhões de kwanzas (335 milhões de euros) para a concretização de 16 projetos na área da saúde, incluindo a construção e apetrechamento de hospitais, armazéns centrais e outras infraestruturas públicas.

O valor insere-se num despacho presidencial de final de setembro, a que a Lusa teve acesso, e autoriza a abertura da contratação simplificada para a execução de projetos, uma medida que pretende, lê-se no documento, "melhorar a assistência e o acompanhamento médico aos doentes".

Mais de metade do valor será utilizado na construção e apetrechamento do hospital provincial de Cuanza-Sul e do hospital materno-infantil do Huambo, com cada um deles a estar orçado em 27,56 mil milhões de kwanzas (cerca de 80 milhões de euros).