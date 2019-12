Anguila, Ilhas Virgens, Bahamas e Seicheles na lista negra de paraísos fiscais da França

O ministro das Contas Públicas francês anunciou no sábado que a França decidiu acrescentar Anguila, Ilhas Virgens, Bahamas e Seicheles à sua lista negra de paraísos fiscais.

O anúncio foi feito pelo governante francês em vésperas da publicação, na segunda-feira, do relatório do Tribunal de Contas sobre a luta contra a fraude fiscal.

"Antes do relatório do Tribunal de Contas sobre a fraude fiscal, gostaria de anunciar que iremos incluir quatro novos países na lista negra dos paraísos fiscais: Anguila, as Ilhas Virgens, as Bahamas e as Seicheles, que não são suficientemente cooperantes em termos de transparência financeira", disse ao Jornal de Domingo o ministro da Ação e das Contas Públicas, Gérald Darmanin.

Segundo aquele responsável político, "a lista da França será, portanto, mais difícil do que a da União Europeia".

Até agora, sete países constam da lista francesa: Brunei, Nauru, Niue, Panamá, Ilhas Marshall, Guatemala e Botsuana.

A União Europeia inclui na sua lista negra a Samoa Americana, as Fiji, Guam, Omã, Samoa, Trindade e Tobago, as Ilhas Virgens Americanas e Vanuatu.