Anísio Rodrigues apresenta ao país 'No Stress'

O cantor cabo-verdiano Anísio Rodrigues passou por Lisboa, e trouxe a sua música para um concerto no B.Leza.

Natural de Santo Antão, mas a viver no Mindelo, na vizinha ilha de São Vicente, foi pelos cinco anos que deu os primeiros acordes no 'violão'. Os irmãos tocavam guitarra e a mãe e as irmãs faziam parte do grupo coral. Na igreja, um ou outro salmo chegou a ser cantado por Anísio.

Em Santo Antão, juntamente com amigos, começou a aventura com uma banda, a MIx Cultura. "Tivemos sorte nesse grupo, em 2006 viemos a Portugal para participar no festival Sete Sois Sete Luas. Mas também viemos a Lisboa para nos apresentarmos no antigo B.Leza", lembra o cantor cabo-verdiano, para quem este regresso a Lisboa tem uma importância especial.

Com a banda Mix Cultura, a sua música ganhou uma grande influência do jazz. "Naquela época, arriscávamos a dizer que era um jazz de Santo Antão", refere em tom de brincadeira, "era uma música diferente".

Quando foi viver para São Vicente encontrou outros artistas, com sonoridades diferentes na música tradicional. E no Mindelo o Carnaval tem uma grande tradição. "É muito forte, mexe com as pessoas, até dizem que têm o Carnaval no sangue. Eu não tinha, mas eles me injetaram", revela o cantor. E foi com temas de Carnaval que se tornou popular em Cabo Verde. "Onde for, se não cantar 'Ê tud ê bada', as pessoas vão-me vaiar", brinca Anísio Rodrigues, que nos seus concertos tem sempre muita coladeira e ritmos carnavalescos.

Em Julho deste ano lançou um EP bastante diferente do seu trabalho habitual. "Quis mostrar que tenho um outro lado. Um lado b de compositor. 'No Stress' não o nome do EP, mas é o single que escolhi para o apresentar. Além de músico eu sou também guia de turismo. Nós apresentamos o país aos turistas como um país 'no stress', e no videoclipe eu começo à espera dum turista que vai para o Mindelo e apresento os locais turísticos", revela Anísio Rodrigues sobre um videoclipe que começo mostra a estátua da diva dos pés descalços, à saída do Aeroporto Cesária Évora, faz o caminho até o Monte Cara ganhar forma à entrada do Mindelo, passeia pelas ruas e praças da cidade, e onde não falta uma tocatina aquecida por uma fogueira na praia ao fim do dia. Um videoclipe onde se encontra a morabeza de Anísio Rodrigues.