Anitta interrompe concerto durante desfile de Carnaval na Bahia para ajudar a polícia a prender ladrões

A cantora Anitta parou pelo menos três vezes o desfile do "Trio Eléctrico" em que se apresentava na noite desta sexta-feira no Circuito de Carnaval Barra-Ondina, em Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia, para ajudar a polícia a prender ladrões que roubavam foliões no meio da multidão.



A artista, que foi a atração principal da abertura oficial dos desfiles de Carnaval na capital baiana, parou várias vezes de cantar e, com uma visão privilegiada do mar de gente no alto do camião-palco em que se apresentava, orientou os agentes da Polícia Militar a chegarem até aos criminosos e a prendê-los.

"Alô, polícia!, Aqui do lado esquerdo do Trio, muito obrigada. Tem alguém que não presta, e o povo vai apontar quem não presta. É agora que eles pegam, vai, pega, pega, pega o safado, pega o safado, Seu polícia!" - Gritou Anitta numa das vezes em cima do camião, com a banda também parada até que o suspeito fosse detido pelos agentes.





Morrendo com a Anitta parando o show pra mandar a polícia correr atrás do ladrão ? pic.twitter.com/UnW4e5tiEK — Matheus (@odontinho) February 10, 2024

Pelo menos em outras duas ocasiões ao longo do desfile, a cantora voltou a parar momentaneamente a apresentação para orientar os agentes da lei a chegarem até assaltantes que aproveitavam a distração dos foliões para roubarem carteiras, adornos em ouro e, principalmente, telemóveis, que muitas pessoas usavam para filmar o show empolgante. Numa das vezes, o suspeito saiu do local indicado pela artista ao ser descoberto, tirou o boné para tentar disfarçar mas ela seguiu-o com o olhar e foi dizendo aos agentes como chegar até ele.

"É aquele lá atrás, de boné preto, está batendo em todo mundo. Olha, tirou o boné e tentou voltar lá para trás. Estou te seguindo, tá, malandro!" - Gritou Anitta, dirigindo-se diretamente ao suspeito enquanto continuava a orientar os agentes até estes chegarem até ao rapaz, aplaudida pela multidão.