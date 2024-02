Ano Novo Lunar ajuda Macau a atingir máximo diário de visitantes em cinco anos

Macau recebeu na segunda-feira, o terceiro dia dos feriados do Ano Novo Lunar, quase 217.500 visitantes, o valor diário mais elevado em mais de cinco anos, indicam dados oficiais divulgados esta terça-feira.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) da região chinesa disse que quase 670 mil pessoas atravessaram as fronteiras do território em 12 de fevereiro, incluindo a entrada de mais de 345 mil pessoas, entre as quais 217.448 turistas, de acordo com um comunicado.

Este valor representa mais de 96% do atual recorde diário, 226.326 visitantes, que foi fixado a 7 de fevereiro de 2019, também o terceiro dia da chamada 'semana dourada' do Ano Novo Lunar, antes do início da pandemia da covid-19.