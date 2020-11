Anticorpos contra a Covid-19 desaparecem mais rápido nos homens, revela estudo

Os níveis de anticorpos contra a Covid-19 desaparecem mais rapidamente nos homens do que nas mulheres, revela um estudo francês citado pelo jornal britânico The Guardian. Esta descoberta pode vir a ter implicações no desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus.Relativamente à Covid-19 e segundo os dados conhecidos até agora, as mulheres são mais propensas a ser infetadas pela Covid-19, embora os homens estejam duas vezes mais propensos a morrer vítimas do novo coronavírus.O estudo - que ainda não foi analisado pelos pares - acompanhou durante seis meses 308 funcionários de hospitais da Universidade de Estrasburgo, em França, que tiverem teste positivo à Covid-19. A maioria dos pacientes acabou por ter sintomas leves da doença.A autora do estudo e chefe virologista dos hospitais da Universidade de Estrasburgo, Samira Fafi Kremer, diz que os homens têm uma resposta "de anticorpos mais alta do que as mulheres na fase aguda". No entanto, "embora os homens tenham uma reposta mais alta no início, a queda nos níveis de anticorpos é muito mais rápida" comparativamente às mulheres.