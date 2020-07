Anticorpos de lamas impedem o coronavírus de entrar nas células humanas

Cientistas britânicos descobriram que anticorpos derivados de lamas impedem o novo coronavírus de entrar nas células humanas.



O estudo, publicado no site Nature Structural & Molecular Biology na segunda-feira, revela que os lamas, as alpacas e os camelos produzem anticorpos muito pequenos, designados nanocorpos, que são diminuídos pelos produzidos pelo sistema imunitário humano.







A investigação ainda está no início, no entanto os especialistas acreditam que os nanocorpos de lamas podem eventualmente ser usados para desenvolver um tratamento para pessoas com casos graves de Covid-19.