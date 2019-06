O antigo baterista dos Guns N' Roses, Steven Adler, foi hospitalizado de urgência depois de ser encontrado, em casa, com marcas de facada na zona do estômago.Segundo o site TMZ, terá sido o próprio Steven Adler a esfaquear-se. Os médicos foram chamados à casa do baterista pelas 6h30 da manhã de quinta-feira.O antigo membro de uma das mais famosas bandas de Rock de sempre não corre risco de vida.Adler foi expulso da banda nos anos 90' devido ao vício das drogas.