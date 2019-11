Antigo bunker nazi em Hamburgo vai reabrir como hotel

Um antigo bunker Nazi em Hamburgo, na Alemanha, contruido para abrigar dezenas de milhares de soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial.O hotel deverá abrir portas a meio de 2021 e terá um jardim de cinco andares no topo do 'bunker'.O nhow Hamburg, como será nomeado, terá 136 quartos.Durante a Segunda Guerra Mundial, foram construídos em Hamburgo mais de mil bunkers. Hoje, cerca de 650 ainda estão de pé, segundo o The New York Times.A estrutura erguida em St.Pauli, que vai dar lugar ao hotel, é uma das maiores. Foi projetado para acomodar mais de 18 mil pessoas.Durante os ataques aéreos à cidade de Hamburgo, mais de 25 mil alemães procuraram abrigo naquele bunker.