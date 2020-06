O antigo campeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, vai ser operado, avançou esta quarta-feira o jornal italiano Contro Copertina.De recordar que Schumacher sofreu um grave acidente na neve, em dezembro de 2013, que o atirou para uma cama com graves lesões na cabeça.O estado de saúde do alemão de 51 anos, que se tornou lenda no desporto automóvel, nunca foi totalmente revelado e a família fez sempre questão de manter um enorme secretismo em torno do que se passava e da sua recuperação.