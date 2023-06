O antigo diretor executivo da Audi Rupert Stadler foi condenado na Alemanha a uma pena suspensa de 21 meses de prisão e a uma multa de 1,1 milhões de euros, no âmbito do caso "Dieselgate".

Trata-se do primeiro executivo do Grupo Volkswagen a receber uma sanção penal no âmbito do escândalo dos motores a gasóleo manipulados.

O antigo chefe da filial da Volkswagen decidiu declarar-se culpado após mais de dois anos de julgamento em Munique.