Antigo futebolista brasileiro Silva 'Batuta' morre aos 80 anos com Covid-19

O antigo futebolista Silva 'Batuta', ídolo no Brasil entre as décadas de 1950 e 1970, morreu esta quarta-feira aos 80 anos no Rio de Janeiro, alegadamente devido à covid-19.

O ex-futebolista, que jogou o Mundial1966 ao lado de Pelé e Jairzinho, entre outros, estava internado há vários dias e desconhece-se oficialmente o motivo do óbito, mas os órgãos de comunicação social indicam como causa o novo coronavirus.

Goleador nato, jogou no Corinthians e no Flamengo, sendo posteriormente transferido para o FC Barcelona, que em 1966 violou o impedimento de contratar jogadores estrangeiros, em vigor desde 1962, nos tempos da ditadura de Franco.

"Se não puder jogar, usá-lo-ei como motorista. Sempre quis ter um motorista negro", disse, na altura, o presidente do clube catalão, Enrique Llaudet, numa entrevista controversa, após a qual teve de pedir desculpas e que ficou para a história do jornalismo em Espanha.

O regime franquista manteve a atitude, pelo que Silva 'Batuta' só pôde disputar 15 jogos particulares, nos quais marcou oito golos, pelo que acabou por regresar ao Brasil, já que a legislação em Espanha só mudou em 1973.

