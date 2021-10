Antigo futebolista morre eletrocutado no banho

O antigo futebolista espanhol, Santiago Otero, morreu eletrocutado esta quarta-feira, em Madrid.De acordo com o El Progeso, as autoridades acreditam que Otero estaria a tomar banho quando o telemóvel, que estava a carregar, caiu na banheira e provocou a sua morte.O alerta foi dado pela mulher por volta das 8 horas, quando regressou a casa depois do trabalho.Santiago Otero, de 38 anos, foi encontrado na banheira com uma queimadura no peito e terá morrido entre oito a dez horas antes de as autoridades chegarem ao local.