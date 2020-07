Antigo guarda de campo nazi condenado aos 93 anos

Bruno Dey, de 93 anos, um antigo guarda de um campo de concentração nazi, foi condenado esta quinta-feira a dois anos de pena suspensa, pela morte de 5232 pessoas na Segunda Guerra Mundial.

Dey era acusado da morte de cinco mil prisioneiros que não tiveram acesso a comida, água, medicamentos e condições de higiene, 200 mortos com gás Zyklon B e 30 a tiro. Segunda a juíza "o campo de concentração de Stutthof e o assassinato em massa ocorrido no interior só foram possíveis com a ajuda de Bruno Dey", sendo ele um dos guardas que impedia os prisioneiros de fugir e que os obrigava a permanecer nestas condições.





u não sou culpado"

Meier-Göring disse acreditar que Dey se via como um espectador passivo e não um agressor.

"Para si, [Stutthof] não era um inferno, era um trabalho monótono."

Durante o julgamento, foram ouvidos os sobreviventes e descendentes das vítimas do terror nazi. Em tribunal Bruno Dey pediu desculpa a todos os que sofreram nos campos de concentração nazi e assumiu que só depois de ver os relatórios e ouvir os especialistas é que percebeu a dor e sofrimento por que os prisioneiros passaram. No entanto, Dey, no final do julgamento, continuou a afirmar "ee "não fiz mal direto a ninguém". A juíza

No campo de Stutthof morreram cerca de 65 mil pessoas até maio de 1945. Este era um dos campos de concentração mais pequenos e recebia os líderes políticos e intelectuais polacos. Mas em 1944, 70% da população de Stutthof era judia. Acredita-se que este poderá ser o último caso criminal de um individuo ligado ao Holocausto.