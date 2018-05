Antigo jogador do Aston Villa morre em acidente de carro aos 37 anos

Jlloyd Samuel sofreu acidente mortal após deixar os filhos na escola.

Um antigo jogador do Aston Villa e do Bolton, o defesa Jlloyd Samuel, morreu esta terça-feira num acidente de carro. Tinha 37 anos.

Segundo avança o The Sun, o internacional de Trinidad e Tobago estava a conduzir um Range Rover depois de ter levado os filhos à escola quando colidiu com um camião e o seu automóvel se incendiou.



Uma pessoa que se encontrava por perto ainda tentou partir o vidro e retirar o futebolista de dentro do carro, mas sem sucesso. "O fogo estava muito forte. Cheguei demasiado tarde", lamentou.



A notícia já foi, no entretanto, confirmada pela seleção que representou.