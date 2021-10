Antigo jornalista chinês detido por "difamar" soldados que morreram na Guerra da Coreia

O antigo jornalista chinês Luo Changping foi detido por "violar a reputação e a honra dos mártires nacionais" na sequência das suas críticas aos soldados que morreram numa batalha da Guerra da Coreia.

Luo, de 40 anos, foi detido na província meridional de Hainan, cujas autoridades disseram que as suas "declarações ilegais" eram uma "influência negativa".

Embora o seu relato sobre o sucedido no Weibo - o equivalente chinês do Twitter, que é censurado na China - tenha sido entretanto suspenso, os media internacionais relatam que Luo alegadamente questionou a justificação legal para a intervenção da China para ajudar as tropas norte-coreanas na sua invasão da Coreia do Sul, que, por sua vez, foi ajudada pelos Estados Unidos.