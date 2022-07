Antigo jornalista português morre após ser atingido por raio na Transilvânia

Um antigo jornalista português de 35 anos morreu no passado fim de semana na região da Transilvânia, na Roménia, depois de ter sido atingido por um raio.O português, natural de Gouveia, estava a realizar uma caminhada nos Montes Bucegi quando foi atingido. Acabou por cair numa ravina, tendo o corpo sido recuperado apenas este domingo, com recurso a operações de escalada. De acordo com a imprensa romena, o homem integrava um grupo que terá ignorado vários avisos sobre mau tempo.Segundo a Centro TV, Fábio Gomes era licenciado em Ciências da Comunicação na Universidade da Beira Interior. Vivia desde 2015 na Roménia onde trabalhava na Oracle. Foi estagiário do jornal O Interior entre o final de 2012 e 2013 e jornalista no "Fórum Covilhã".