O antigo líder da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, é alvo de um mandado de captura internacional por parte da Justiça francesa, na sequência de uma investigação sobre abuso de bens empresariais e branqueamento de dinheiro, segundo informação avançada ontem pela agência de notícias France-Presse (AFP).









Em causa estarão cerca de 15 milhões de euros de pagamentos considerados suspeitos entre a Renault-Nissan e o distribuidor do fabricante de automóveis em Omã Suhail Bahwan Automobiles .

Além de Carlos Ghosn, são também alvos de mandados de captura internacionais outros quatro indivíduos, entre atuais e antigos proprietários da empresa de Omã, de acordo com a mesma fonte. “Não é um mandado de captura emitido pela França, mas pelo (...) Ministério Público de Nanterre”, avançou fonte oficial citada pela AFP.





O antigo diretor-geral da Renault-Nissan afirmou entretanto que ficou “surpreendido” com o mandado de captura. Ghosn tem vindo a ser alvo de uma série de investigações desde que, no final de 2019, fugiu para o Líbano a partir do Japão, onde enfrenta outras acusações de má conduta financeira.