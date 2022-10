Antigo ministro da Saúde de Boris Johnson apoia Rishi Sunak para suceder a Truss

O antigo ministro da Saúde do governo de Boris Johnson, Sajid Javid, apoiou, esta sexta-feira, uma possível candidatura do ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, para suceder a Liz Truss na liderança do Partido Conservador e no cargo de primeira-ministra.

Javid e Sunak foram dois dos principais impulsionadores da saída de Johnson de Downing Street, após as suas demissões, no início de julho, terem dado origem a dezenas de renúncias de altos funcionários britânicos em protesto contra o então primeiro-ministro.

"O nosso país necessita desesperadamente de estabilidade económica, de decisões sensatas e de uma liderança forte. É bastante claro que Rishi Sunak tem o que é preciso para os desafios que nos esperam", escreveu Javid no Twitter, assegurando que Sunak é "a pessoa certa".