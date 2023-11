Antigo ministro de Myanmar condenado a cinco anos de prisão por corrupção

Um antigo ministro e aliado próximo do chefe da junta militar que governa Myanmar (antiga Birmânia) foi condenado a cinco anos de prisão por corrupção, informaram este sábado os meios de comunicação social estatais.

Soe Htut, antigo ministro do Interior, foi demitido do conselho governamental do país em setembro e estava a ser investigado por corrupção.

"Foi acusado de acordo com as secções apropriadas da lei, o tribunal marcial tratou do seu caso e condenou-o a cinco anos de prisão", noticiou o jornal Global New Light of Myanmar.