Antigo ministro dos Países Baixos e mulher morrem de mãos dadas

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos Dries van Agt e a sua mulher, Eugenie, escolheram morrer juntos, por eutanásia. Tinham ambos 93 anos. Partiram de mãos dadas num hospital de Nijmegen, no Leste do país. A notícia só agora foi divulgada, pela fundação de direitos humanos, que Dries van Agt fundou, mas o casal morreu no dia 5 de fevereiro e o funeral decorreu numa cerimónia privada na cidade de Nimegue.Dries van Agt, que governou os Países Baixos entre 1977 e 1982, sofreu uma hemorragia cerebral em 2019 e nunca recuperou completamente. Também a mulher tinha uma saúde frágil e optou por não viver sem o marido."Ele morreu de mãos dadas com a sua amada esposa, o apoio e âncora com quem esteve junto por mais de 70 anos e a quem sempre continuou a referir-se como ‘minha menina’", lê-se no comunicado da organização, sem fins lucrativos. A eutanásia é legal nos Países Baixos desde 2002. O país permite o suicídio assistido para casais. Houve 116 casos desde 2022.