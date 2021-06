O antigo presidente da câmara de Busan, a segunda maior cidade da Coreia do Sul, foi esta terça-feira condenado a três anos de prisão por assédio sexual a duas subordinadas.

Oh Keo-don demitiu-se no ano passado do cargo de líder da autarquia desta cidade portuária, conhecida também pelo festival internacional de cinema.

Três meses mais tarde, o presidente da câmara de Seul, Park Won-soon, suicidou-se depois de ter sido acusado de assédio sexual por uma subordinada.