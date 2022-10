O antigo Presidente Hu Jintao foi este sábado retirado da sala na sessão de encerramento do Congresso do Partido Comunista Chinês, num momento altamente insólito e ainda sem explicação oficial.Jintao, de 79 anos, estava sentado ao lado do Presidente Xi Jinping quando dois funcionários se aproximaram e agarraram o antigo líder por um braço para o levantar da cadeira.