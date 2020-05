O caso terá ocorrido em 2018, altura em que o antigo presidente tinha 92 anos.



O antigo presidente francês Valéry Giscard d'Estaing está a ser investigado por suspeitas de assédio sexual a uma jornalista alemã, de acordo com informação avançada pela AFP, que cita a procuradoria de Paris.O caso terá ocorrido em 2018, altura em que o antigo presidente tinha 92 anos.

Ann-Kathrin Stracke, de 37 anos, acusa o antigo presidente, atualmente com 94 anos, de lhe ter apalpado as nádegas durante uma entrevista no seu escritório, em Paris.