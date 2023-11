Antigo primeiro-ministro David Cameron nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido

O antigo primeiro-ministro britânico David Cameron foi nomeado esta segunda-feira como novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. Esta é uma nomeação surpresa feita pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak, informa a agência Reuters.Cameron, de 57 anos, chefiou o governo britânico de 2010 a 2016, demitindo-se após o resultado do referendo do Brexit, quando o Reino Unido votou a favor da saída da União Europeia.O gabinete de Sunak disse que o rei Carlos III tinha aprovado a atribuição a Cameron de um lugar na câmara alta britânica, o que lhe permite regressar ao governo como ministro, apesar de já não ser um membro eleito do parlamento.