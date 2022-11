O ex primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, foi baleado e ferido esta quinta-feira, durante uma marcha de protesto na cidade de Lahore, no Paquistão.Acredita-se que pode ter sido uma tentativa de assassinato.Membros do partido PTI - do qual Khan é líder - revelam que mais quatro pessoas ficaram feridas, mas não existem registos de mortes, segundo a informação partilhada pela BBC News.Imran Khan, de 70 anos, encontrava-se a liderar a marcha que exigia eleições antecipadas.